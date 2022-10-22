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В Одеській області пролунали вибухи

Фото: на Одещині прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 22 жовтня під час масштабної повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибуху в небо здіймається стовп диму. Також мешканці окремих населених пунктів заявили, що у них зникло світло.

Вранці 22 жовтня у всій Україні оголосили повітряну тривогу. Тим часом у мережі пишуть про масові прольоти ворожих ракет над країною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі збільшилося до 10 одиниць.

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ОдесаВибух