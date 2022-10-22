В Одесской области прогремели взрывы

Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрыва в небо поднимается столб дыма. Также жители отдельных населенных пунктов заявили, что у них пропал свет.

Утром 22 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Тем временем в сети пишут о массовых пролетах вражеских ракет над страной.