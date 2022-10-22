Утром 22 октября во время масштабной воздушной тревоги в Одесской области прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую"
Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрыва в небо поднимается столб дыма. Также жители отдельных населенных пунктов заявили, что у них пропал свет.
Утром 22 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Тем временем в сети пишут о массовых пролетах вражеских ракет над страной.
Напомним, ранее сообщалось, что корабельная группировка российского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.