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В Одесской области прогремели взрывы

Фото: в Одесской области прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 22 октября во время масштабной воздушной тревоги в Одесской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую"

Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрыва в небо поднимается столб дыма. Также жители отдельных населенных пунктов заявили, что у них пропал свет.

Утром 22 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Тем временем в сети пишут о массовых пролетах вражеских ракет над страной.

Напомним, ранее сообщалось, что корабельная группировка российского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц.

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