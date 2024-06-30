В Одеській області прогримів вибух 30 червня. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думська.
"Вибух в області", - йдеться у повідомленні.
Починаючи з 8:47 у частині регіонів України було оголошено тривогу.
У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму", - йшлося у повідомленні.
Також повідомлялось про ракету в напрямку Одеської області з Чорного моря.
Нагадаємо, російські війська балістикою атакували Одеську область 28 червня. Окупанти використовували ракету "Іскандер-М" з касетним зарядом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.