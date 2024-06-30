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В Одеській області прогримів вибух

Фото: в Одеській області прогримів вибух 30 червня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

В Одеській області прогримів вибух 30 червня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думська.

"Вибух в області", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога

Починаючи з 8:47 у частині регіонів України було оголошено тривогу.

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння  з Криму", - йшлося у повідомленні.

Також повідомлялось про ракету в напрямку Одеської області з Чорного моря.

Нагадаємо, російські війська балістикою атакували Одеську область 28 червня. Окупанти використовували ракету "Іскандер-М" з касетним зарядом.

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