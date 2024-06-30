В Одесской области прогремел взрыв 30 июня. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думская.
"Взрыв в области", - говорится в сообщении.
Начиная с 8:47 в части регионов Украины была объявлена тревога.
В Воздушных силах предупреждли про угрозу баллистики.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - говорилось в сообщении.
Также сообщалось о ракете в направлении Одесской области с Черного моря.
Напомним, российские войска баллистикой атаковали Одесскую область 28 июня. Оккупанты использовали ракету "Искандер-М" с кассетным зарядом.
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