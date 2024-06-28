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Росіяни "Іскандером" вдарили по Одеській області: фото наслідків

Одеса, П'ятниця 28 червня 2024 14:24
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Росіяни "Іскандером" вдарили по Одеській області: фото наслідків Фото: РФ атакувала Одеську область "Іскандером" 28 червня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська балістикою атакували Одеську область 28 червня. Стали відомі наслідки атаки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Сьогодні вдень ворог завдав удар балістистичною ракетою, імовірно "Іскандер-М" із касетним зарядом, по Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучання, за даними військових, зайнялось пшенічне поле.

"Пожежу ліквідовують. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються", - додають у Силах оборони.

Наслідки обстрілу Одеської області 28 червня (t.me/SJTF_Odes)

Обстріл Одеської області

28 червня, близько 12:00, в Одесі пролунав вибух.

У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики з території тимчасово окупованого Криму. На той момент у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Потім у Повітряних силах розповіли про удар балістичною ракетою по регіону, анонсувавши інші подробиці обстрілу дати пізніше.

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