В Одеській області прогримів вибух 30 червня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думська.

"Вибух в області", - йдеться у повідомленні. Повітряна тривога Починаючи з 8:47 у частині регіонів України було оголошено тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу балістики. "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму", - йшлося у повідомленні. Також повідомлялось про ракету в напрямку Одеської області з Чорного моря.