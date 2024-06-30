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В Одесской области прогремел взрыв

Одесса, Воскресенье 30 июня 2024 09:06
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В Одесской области прогремел взрыв Фото: в Одесской области прогремел взрыв 30 июня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

В Одесской области прогремел взрыв 30 июня. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думская.

"Взрыв в области", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога

Начиная с 8:47 в части регионов Украины была объявлена тревога.

В Одесской области прогремел взрыв

В Воздушных силах предупреждли про угрозу баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - говорилось в сообщении.

Также сообщалось о ракете в направлении Одесской области с Черного моря.

Напомним, российские войска баллистикой атаковали Одесскую область 28 июня. Оккупанты использовали ракету "Искандер-М" с кассетным зарядом.

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