В Одесской области прогремел взрыв 30 июня. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думская.

"Взрыв в области", - говорится в сообщении. Воздушная тревога Начиная с 8:47 в части регионов Украины была объявлена тревога. В Воздушных силах предупреждли про угрозу баллистики. "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - говорилось в сообщении. Также сообщалось о ракете в направлении Одесской области с Черного моря.