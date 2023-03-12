В Одеській області повністю стабілізували ситуацію зі світлом, - ДТЕК

Енергетики стабілізували ситуацію зі світлом в Одесі та області. Наразі відключення світла не застосовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що вночі енергетики закінчили перепідключення високовольтного обладнання. Це дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання.

Наразі все жителі Одеси та області зі світлом, дефіциту немає в енергосистемі немає. Сьогодні відключень світла немає.

Нагадаємо, в Одесі 27 лютого сталася аварія, через яку майже все місто та сусідні населені пункти залишилися без світла. У Одесі та Одеському районі діяли мережеві обмеження та погодинні відключення світла.

Зазначимо, що сьогодні у Харкові діють аварійні відключення світла через пошкодження внаслідок ракетної атаки 9 березня.

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