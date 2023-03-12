ua ru
Вс, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одесской области полностью стабилизировали ситуацию со светом, - ДТЭК

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 12 марта 2023 14:07
В Одесской области полностью стабилизировали ситуацию со светом, - ДТЭК Фото: в Одессе и области стабилизировали ситуацию со светом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Энергетики стабилизировали ситуацию со светом в Одессе и области. В настоящее время отключения света не применяются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что ночью энергетики закончили переподключение высоковольтного оборудования. Это позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение.

Все жители Одессы и области со светом, дефицита нет в энергосистеме нет. Сегодня отключений света нет.

Напомним, в Одессе 27 февраля произошла авария, из-за которой почти весь город и соседние населенные пункты остались без света. В Одессе и Одесском районе действовали сетевые ограничения и почасовые отключения света.

Отметим, что сегодня в Харькове действуют аварийные отключения света из-за повреждений в результате ракетной атаки 9 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ДТЭК відключеня світла Электроэнергия
NEWS
За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, в общем потери РФ приблизились к 160 тысячам
За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, в общем потери РФ приблизились к 160 тысячам
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации