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В Одеській області пошкоджені енергооб'єкти, без світла понад 50 тисяч споживачів

Фото: в Одеській області пошкоджені енергооб'єкти внаслідок атаки 22 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Одеській області внаслідок масштабної атаки пошкоджені енергетичні об'єкти. Без світла 53 тисячі споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

Як він зазначив, через пошкодження енергооб'єктів за розпорядженням "Укренерго" в Одесі частково ввели стабілізаційні відключення.

"Наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання. Зберігаємо спокій. Фахівці проводять відновлювальні роботи", - додав Кіпер.

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що в Одеській області сили ППО збили щонайменше 11 "Шахедів". Але були пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури.

Масштабна атака

В ніч на 22 березня загарбники масовано удари по Україні, випустили понад 60 "Шахедів" та майже 90 ракет. Під ударом ворога була енергетика. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС, на Запорізькій АЕС є загроза блекауту.

Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій області. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

Що відомо про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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