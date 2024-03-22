В Одесской области повреждены энергообъекты, без света более 50 тысяч потребителей

В Одесской области в результате масштабной атаки повреждены энергетические объекты. Без света 53 тысяч потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.
Как он отметил, из-за повреждений энергообъектов по распоряжению "Укрэнерго" в Одессе частично ввели стабилизационные отключения.
"Сейчас обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения. Сохраняем спокойствие. Специалисты проводят восстановительные работы", - добавил Кипер.
Ранее спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что в Одесской области силы ПВО сбили по меньшей мере 11 "Шахедов". Но были повреждения объектов критической инфраструктуры.
В ночь на 22 марта захватчики массировали удары по Украине, выпустили более 60 "Шахедов" и почти 90 ракет. Под ударом неприятеля была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС, на Запорожской АЭС есть угроза блэкаута.
Трудная ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.
Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой области. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.
Что известно о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.
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