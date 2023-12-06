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В Одеській області поліцейський влаштував п'яну ДТП

Одеса, Середа 06 грудня 2023 23:55
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В Одеській області поліцейський влаштував п'яну ДТП Ілюстративне фото: на Одещині поліцейський влаштував п'яну ДТП Резонанс)
Автор: Владислав Прийменко

На Одещині сталася ДТП із жертвами. За кермом був поліцейський у нетверезому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

5 грудня поблизу села Єреміївка на Одещині сталася ДТП за участю правоохоронця. Співробітники ДБР розпочали розслідування.

За попередніми даними слідства, правоохоронець перебував за кермом у нетверезому стані. Він зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в попутному напрямку.

"В результаті ДТП у одного з пасажирів ампутовані ноги, а інший пасажир отримав численні переломи та садна. Обидва травмовані були госпіталізовані", - повідомили в ДБР.

Фото:в Одеській області поліцейський влаштував п'яну ДТП (dbr.gov.ua)

Одеська обласна прокуратура порушила справу.

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