В Одеській області планують повернути світло тим, хто залишився без нього надовго: названо терміни

Жителям Одеської області, які тривалий час не мають світла, планують повернути його вже завтра, 20 листопада, вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram .

"Нашими спільними зусиллями вдалося значно стабілізувати ситуацію в галузі подачі електроенергії. Але й на цей час залишаються лінії, які довгий час були відключені. Я сподіваюся, що завтра до ранку нам вдасться вирішити і це питання", - заявив Марченко.

За його словами, відключення в регіоні триватимуть за графіками, але це за умови відсутності пошкодження ліній електростанцій.