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В Одеській області планують повернути світло тим, хто залишився без нього надовго: названо терміни

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Одеса, Субота 19 листопада 2022 19:28
В Одеській області планують повернути світло тим, хто залишився без нього надовго: названо терміни Ілюстративне фото: в Одеській області повернуть світло мешканцям, які залишилися без нього надовго (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Жителям Одеської області, які тривалий час не мають світла, планують повернути його вже завтра, 20 листопада, вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.

"Нашими спільними зусиллями вдалося значно стабілізувати ситуацію в галузі подачі електроенергії. Але й на цей час залишаються лінії, які довгий час були відключені. Я сподіваюся, що завтра до ранку нам вдасться вирішити і це питання", - заявив Марченко.

За його словами, відключення в регіоні триватимуть за графіками, але це за умови відсутності пошкодження ліній електростанцій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі місцеві жителі перекрили дорогу через відключення електроенергії в місті.

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Одеса вимкнення світла Електроенергія
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