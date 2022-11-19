В Одесской области планируют вернуть свет тем, кто остался без него надолго: названы сроки
Жителям Одесской области, у которых длительное время нет света, планируют вернуть его уже завтра, 20 ноября, утром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram.
"Нашими совместными усилиями удалось значительно стабилизировать ситуацию в области подачи электроэнергии. Но и на этот час остаются линии, которые долгое время были отключены. Я надеюсь, что завтра до утра нам удастся решить и это вопрос", - заявил Марченко.
По его словам, отключения в регионе будут продолжаться по графикам, но это при условии отсутствия повреждения линий электростанций.
Напомним, ранее стало известно, что в Одессе местные жители перекрыли дорогу из-за отключений электроэнергии в городе.
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