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В Одеській області у підлітка в руках вибухнув невідомий предмет

Фото: в Одеській області у підлітка в руках вибухнув невідомий предмет (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Невідомий предмет вибухнув в руках дівчини-підлітка в одному з населених пунктів Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції Одеської області.

Як розповіли в поліції, інцидент трапився у середу, 15 лютого, в населеному пункті Балта. Там осколковими пораненнями госпіталізували 15-річну дівчину.

Попередньо, у постраждалої в руках вибухнув невідомий предмет. Вона знайшла його у власному будинку.

"На місці пригоди працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції і Подільського районного управління поліції. Правова кваліфікація події буде надана після встановлення всіх її обставин", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмському районі Харківської області.

Також раніше ми писали, що у селі Благодатне Херсонської області місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину. Чоловік підірвався на міні.

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