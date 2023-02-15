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В Одесской области у подростка в руках взорвался неизвестный предмет

Фото: в Одесской области у подростка в руках взорвался неизвестный предмет (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Неизвестный предмет взорвался в руках девушки-подростка в одном из населенных пунктов Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Нацполиции Одесской области.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел в среду, 15 февраля, в населенном пункте Балта. Там осколочными ранениями госпитализировали 15-летнюю девушку.

Предварительно у пострадавшей в руках взорвался неизвестный предмет. Она обнаружила его в собственном доме.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и Подольского районного управления полиции. Правовая квалификация события будет предоставлена после установления всех его обстоятельств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что двое мужчин взорвались на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе Харьковской области.

Также ранее мы писали, что в селе Благодатное Херсонской области местные жители обнаружили в поле раненого человека. Мужчина взорвался на мине.

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