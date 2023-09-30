UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одеській області під час тривоги пролунав вибух

Фото: в Одеській області під час тривоги пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області, зранку, 30 вересня, пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

"Повідомляють про вибухи в Одеській області. Попередньо вибух у Южному", - пише видання. 

Інші Telegram-канали, з посиланням на слова очевидців, стверджують про успішну роботу протиповітряної оборони. Над морем видніється дим. 

Варто додати, що військове керівництво України чи інші офіційні особи жодним чином поки що не коментували дану ситуацію. 

Ситуація в Одеській області

Після виходу з "зернової" угоди російські терористи посилили удари по території Одеській області. Обстрілами ворог намагається зруйнувати портову інфраструктуру.

Наприклад, під час масованих ударів по території України 28 вересня, російські терористи використали 44 безпілотники, 34 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони. Зокрема повітряні цілі фіксували в Одеській й Миколаївській областях. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніОдесаРосійська Федерація