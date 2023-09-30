В Одеській області під час тривоги пролунав вибух

"Повідомляють про вибухи в Одеській області. Попередньо вибух у Южному", - пише видання.

Інші Telegram-канали, з посиланням на слова очевидців, стверджують про успішну роботу протиповітряної оборони. Над морем видніється дим.

Варто додати, що військове керівництво України чи інші офіційні особи жодним чином поки що не коментували дану ситуацію.

Ситуація в Одеській області

Після виходу з "зернової" угоди російські терористи посилили удари по території Одеській області. Обстрілами ворог намагається зруйнувати портову інфраструктуру.

Наприклад, під час масованих ударів по території України 28 вересня, російські терористи використали 44 безпілотники, 34 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони. Зокрема повітряні цілі фіксували в Одеській й Миколаївській областях.