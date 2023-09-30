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В Одесской области во время тревоги раздался взрыв

Фото: в Одесской области во время тревоги раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области, утром, 30 сентября, раздался взрыв после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

"Сообщают о взрывах в Одесской области. Предварительно взрыв в Южном", - пишет издание.

Другие Telegram-каналы со ссылкой на слова очевидцев утверждают об успешной работе противовоздушной обороны. Над морем виднеется дым.

Стоит добавить, что военное руководство Украины или другие официальные лица пока не комментировали данную ситуацию.

Ситуация в Одесской области

После выхода из "зернового" соглашения российские террористы усилили удары по территории Одесской области. Обстрелами враг пытается разрушить портовую инфраструктуру.

Например, во время массированных ударов по территории Украины 28 сентября российские террористы использовали 44 беспилотника, 34 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны. В частности, воздушные цели фиксировали в Одесской и Николаевской областях.

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