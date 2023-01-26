В Одеській області під час ракетної атаки пошкоджено два енергетичні об’єкти

"Вже є інформація про пошкодження 2 об‘єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини. Постраждалих немає. Над територією Одеської області та зокрема Одеського району працює ППО", - повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

Крім того, голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що в наслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в Одеській та інших областях України, "тому наразі є значні проблеми з електропостачанням".

"Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, але усунення пошкоджень займе певний час", - додав Марченко.

Видання "Думская" пише, що "у деяких районах Одеси зникло не лише світло, а й вода".