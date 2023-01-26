RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области во время ракетной атаки повреждены два энергетических объекта

Фото: в Одесской области повреждены два объекта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Одесской области во время ракетной атаки повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры. Из-за этого в области есть проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский РВА в Telegram .

"Уже есть информация о повреждении 2 объектов критической энергетической инфраструктуры Одесщины. Пострадавших нет. Над территорией Одесской области и, в частности, Одесского района работает ПВО", - сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

Кроме того, глава Одесской ОВ Максим Марченко сообщил, что в результате массированного ракетного удара есть попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в Одесской и других областях Украины, "поэтому есть значительные проблемы с электроснабжением".

"Энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время", - добавил Марченко.

Напомним, утром 26 января в Украине объявлена воздушная тревога. Россия подняла в воздух шесть бомбардировщиков Ту-95. Ожидается, чтоРФ выпустит Украину более 30 ракет .

При этом в ряде областей превентивно отключают свет из - за высокой ракетной угрозы .

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессавідключеня світла