В Одеській області під час нічної атаки було влучання в інфраструктурний об'єкт

Російські окупанти вчергове атакували Одеську область дронами-камікадзе. В ніч на 8 березня було влучання в інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram.

Як зазначають Сили оборони півдня, в їх зоні відповідальності збили 30 "Шахедів". В Одеській області знищили 18 дронів, Кіровоградській - вісім, Миколаївській та Херсонській - по два.

Підрозділи ППО три години відбивали атаки, "Шахеди" заходили з різних напрямків і складно маневрували.

Під час атаки в Одеській області був пошкоджений об'єкт інфраструктури, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, її оперативно ліквідували.

Відомо, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Удар по Одесі 6 березня

Нагадаємо, російські окупанти 6 березня завдали ракетного удару по Одесі. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Володимир Зеленський, коментуючи удар, заявив, що бачив і чув атаку росіян.

Як зазначає місцева влада, вчора внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинули та постраждали люди.