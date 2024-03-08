В Одесской области во время ночной атаки было попадание в инфраструктурный объект

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В ночь на 8 марта было попадание в инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечают Силы обороны юга, в их зоне ответственности сбили 30 "Шахедов". В Одесской области уничтожили 18 дронов, Кировоградской - восемь, Николаевской и Херсонской - по две.

Подразделения ПВО три часа отражали атаки, "Шахеды" заходили из разных направлений и сложно маневрировали.

Во время атаки в Одесской области был поврежден объект инфраструктуры, здания которого длительное время были законсервированы. На открытой местности произошел пожар, его оперативно ликвидировали.

Известно, что в результате атаки никто не пострадал.

Удар по Одессе 6 марта

Напомним, российские кафиры 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян.

Как отмечают местные власти, вчера в результате российского ракетного удара по Одессе погибли и пострадали люди.