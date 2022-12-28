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В Одеській області оновили графіки відключень світла

Фото: в Одеській області оновили графіки відключень електрики(Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Одеській області оновили графіки відключень світла. Тепер обмеження триватимуть три години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК Одеській електромережі.

"Наразі діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Згідно з новими графіками, одесити три години будуть без світла, а наступні відключення - через шість годин.

Графіки відключень електроенергії в Одеській області можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні у Києві та області продовжуються екстрені відключення світла, тому графіки не працюють.

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