В Одеській області оновили графіки відключень світла

"Наразі діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Згідно з новими графіками, одесити три години будуть без світла, а наступні відключення - через шість годин.

Графіки відключень електроенергії в Одеській області можна дізнатися за посиланням.