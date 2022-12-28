Як сьогодні вимикатимуть світло в Києві: відповідь ДТЕК

У Києві та області 28 грудня продовжують діяти екстрені відключення світла. Тож графіки поки все ще не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла (ГАВ). Графіки стабілізаційних відключень (ГПВ), які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українці можуть з'ясувати причину відключень електроенергії не за графіком.

Додамо, вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чи буде світло по Україні на Новий рік.

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