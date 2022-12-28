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В Одесской области обновили графики отключений света

Фото: в Одесской области обновили графики отключений электричества (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Одесской области обновили графики отключений света. Теперь ограничения будут длиться три часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК Одесской электросети.

"В настоящее время действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массированных обстрелов", - говорится в сообщении.

Согласно новым графикам, одесситы три часа будут без света, а последующие отключения - через шесть часов.

Графики отключений электроэнергии в Одесской области можно узнать по ссылке.

Напомним, сегодня в Киеве и области продолжаются экстренные отключения света, поэтому графики не работают.

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