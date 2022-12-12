В Одеській області обмежать інформацію щодо відновлення електроенергії
В Одеській області обмежать інформацію про хід ремонтних робіт з відновлення електроенергії та подання світла до житлових будинків для того, щоб російські війська не скористалися нею для завдання нових ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Максима Марченка.
"Через чутливість інформації про хід ремонтних робіт з відновлення електроенергії та подання світла до житлових будинків, оприлюднювати її ми будемо дуже обмежено. Просимо віднестися із розумінням та довіряти нам. Адже коли ситуація з електропостачанням покращиться, кожен із нас і так це відчує", - сказав Марченко.
За його словами, це пов'язано з тим, що російські війська можуть скористатися цією інформацією для завдання нових ударів.
Нагадаємо, російські війська в ніч на 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог вдарив по об'єктах енергетики.
Через масштаб руйнувань в Одесі було відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури.
Станом на сьогодні, в Одеській області без електрики залишаються до 300 тисяч абонентів. Ситуація зі світлом в місті та області поступово покращується.
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