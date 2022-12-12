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В Одесской области ограничат информацию о возобновлении электроэнергии

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Одесская область, Понедельник 12 декабря 2022 21:42
В Одесской области ограничат информацию о возобновлении электроэнергии Фото: в Одесской области ограничат информацию о возобновлении электроэнергии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Одесской области ограничат информацию о ходе ремонтных работ по восстановлению электроэнергии и подачи света в жилые дома для того, чтобы российские войска не воспользовались ею для нанесения новых ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Максима Марченко.

"Из-за чувствительности информации о ходе ремонтных работ по восстановлению электроэнергии и подачи света в жилые дома, обнародовать ее мы будем очень ограниченно. Просим отнестись с пониманием и доверять нам. Ведь когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует", - сказал Марченко.

По его словам, это связано с тем, что российские войска могут воспользоваться этой информацией для нанесения новых ударов.

Напомним, российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

Из-за масштаба разрушений в Одессе были отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры.

На сегодня, в Одесской области без электричества остаются до 300 тысяч абонентов. Ситуация со светом в городе и области постепенно улучшается.

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