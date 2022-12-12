В Одесской области ограничат информацию о возобновлении электроэнергии

В Одесской области ограничат информацию о ходе ремонтных работ по восстановлению электроэнергии и подачи света в жилые дома для того, чтобы российские войска не воспользовались ею для нанесения новых ударов.

"Из-за чувствительности информации о ходе ремонтных работ по восстановлению электроэнергии и подачи света в жилые дома, обнародовать ее мы будем очень ограниченно. Просим отнестись с пониманием и доверять нам. Ведь когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует", - сказал Марченко.

По его словам, это связано с тем, что российские войска могут воспользоваться этой информацией для нанесения новых ударов.