В Одеській області невідомі пошкодили портрети на могилах військових

Поліція Одеської області встановлює обставини наруги над могилами загиблих захисників України. Невідомі особи пошкодили портрети на могилах двох військових.

В Одеській області правоохоронці з'ясовують обставини наруги над місцями поховання загиблих військових. Інцидент стався на кладовищі в одному з сіл Курісовської ОТГ Березівського району. Про подію поліцію поінформував голова громади 16 лютого.

Попередньо встановлено, що невідомі пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів. На місці події працюють співробітники місцевої поліції, а також проводяться оперативні заходи для встановлення осіб, причетних до правопорушення.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці встановили, що до події причетні двоє 13-річних хлопців. Підлітки напередодні вдень бешкетували на цвинтарі. Обидва хлопці виховуються в сім'ях, які перебувають на обліку через складні життєві обставини.

Слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України - наруга над місцем поховання військовослужбовців, які захищали незалежність України. Після завершення розслідування буде вирішено питання про примусові заходи виховного характеру для підлітків, а також притягнення до відповідальності їхніх батьків за невиконання обов’язків щодо виховання.