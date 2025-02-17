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В Одесской области неизвестные повредили портреты на могилах военных

Понедельник 17 февраля 2025 11:24
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В Одесской области неизвестные повредили портреты на могилах военных Фото: Захоронение военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Полиция Одесской области устанавливает обстоятельства надругательства над могилами погибших защитников Украины. Неизвестные лица повредили портреты на могилах двух военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

В Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства надругательства над местами захоронения погибших военных. Инцидент произошел на кладбище в одном из сел Курисовской ОТГ Березовского района. О происшествии полицию проинформировал председатель общины 16 февраля.

Предварительно установлено, что неизвестные повредили памятные портреты на могилах двух украинских воинов. На месте происшествия работают сотрудники местной полиции, а также проводятся оперативные мероприятия для установления лиц, причастных к правонарушению.

Ранее мы рассказывали, что в Украине продолжаются работы над созданием Национального военного мемориального кладбища (НВМК). Изначально планировалось его строительство в урочище Лысая гора в Киеве, однако после протестов экологов этот вариант был отвергнут. Следующим местом для комплекса стала Быковня, но и этот проект не был реализован из-за близости к "Быковнянским могилам" - месту захоронения жертв сталинских репрессий.

В 2024 году правительство выбрало новое место для НВМК - лес вблизи села Мархалевка Киевской области. Идея создания мемориала, где нашли бы покой погибшие защитники Украины, обсуждалась еще до начала войны, а в мае 2022 года Верховная Рада приняла закон о его создании.

Проект мемориального кладбища основывается на гармонии между природным ландшафтом и современной архитектурой. Лесная местность, на которой расположен участок, стала основным фактором, определившим концепцию. Дизайн мемориала сочетает эстетику военного некрополя с уникальными природными особенностями территории.

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