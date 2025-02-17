В Одесской области неизвестные повредили портреты на могилах военных
Полиция Одесской области устанавливает обстоятельства надругательства над могилами погибших защитников Украины. Неизвестные лица повредили портреты на могилах двух военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
В Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства надругательства над местами захоронения погибших военных. Инцидент произошел на кладбище в одном из сел Курисовской ОТГ Березовского района. О происшествии полицию проинформировал председатель общины 16 февраля.
Предварительно установлено, что неизвестные повредили памятные портреты на могилах двух украинских воинов. На месте происшествия работают сотрудники местной полиции, а также проводятся оперативные мероприятия для установления лиц, причастных к правонарушению.
Ранее мы рассказывали, что в Украине продолжаются работы над созданием Национального военного мемориального кладбища (НВМК). Изначально планировалось его строительство в урочище Лысая гора в Киеве, однако после протестов экологов этот вариант был отвергнут. Следующим местом для комплекса стала Быковня, но и этот проект не был реализован из-за близости к "Быковнянским могилам" - месту захоронения жертв сталинских репрессий.
В 2024 году правительство выбрало новое место для НВМК - лес вблизи села Мархалевка Киевской области. Идея создания мемориала, где нашли бы покой погибшие защитники Украины, обсуждалась еще до начала войны, а в мае 2022 года Верховная Рада приняла закон о его создании.
Проект мемориального кладбища основывается на гармонии между природным ландшафтом и современной архитектурой. Лесная местность, на которой расположен участок, стала основным фактором, определившим концепцию. Дизайн мемориала сочетает эстетику военного некрополя с уникальными природными особенностями территории.
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