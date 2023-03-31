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В Одеській області можуть бути відключення світла через негоду

Ілюстративне фото: в Одеській області можуть бути відключення світла через негоду (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У п'ятницю, 31 березня, в Одеській області прогнозують дощ та пориви вітру. З огляду на це, жителів попереджають про можливе відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Через погіршення погодних умов в області 206 ремонтних бригад ДТЕК Одеські електромережі перевели в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло українцям.

"Сильні пориви вітру можуть спричинити падіння дерев та обрив проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до обірваних ліній електропередач", - додають у ДТЕК.

Нагадаємо, зранку 28 березня частина Одеси та району залишилася без світла через аварійне відключення на високовольтній лінії, проте вдень світло вже відновили.

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ОдесаЕлектроенергіяДТЕК