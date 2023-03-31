В Одеській області можуть бути відключення світла через негоду

Через погіршення погодних умов в області 206 ремонтних бригад ДТЕК Одеські електромережі перевели в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло українцям.

"Сильні пориви вітру можуть спричинити падіння дерев та обрив проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до обірваних ліній електропередач", - додають у ДТЕК.

Нагадаємо, зранку 28 березня частина Одеси та району залишилася без світла через аварійне відключення на високовольтній лінії, проте вдень світло вже відновили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.