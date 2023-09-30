В Одеській області моряки знищили два "шахеда"

"На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-морських сил ЗС України було збито 2 дрони-камікадзе SHAHED-136", - йдеться у повідомленні.

При цьому моряки не уточнюють, де саме були збиті ворожі дрони.

Атака на Україну

Росія декілька ночей поспіль атакує Україну дронами-камікадзе. Ця ніч не стала виключенням.

Як зазначила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, окупанти випустили два десятки дронів. "Шахеди" летіли у південні та центральні області України. Сили ППО знищили понад 20 дронів.

Проте у Вінницькій області дрон влучив в об'єкт інфраструктури. Інформації про постраждалих немає.