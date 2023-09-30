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В Одесской области моряки уничтожили два "шахеда"

Фото: моряки сбили в Одесской области два дрона РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Военные моряки этой ночью, 30 сентября, уничтожили дроны-камикадзе в Одесской области. Были сбиты два "шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Telegram.

"В Одесской области во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-морских сил ВС Украины были сбиты 2 дрона-камикадзе SHAHED-136", - говорится в сообщении.

При этом моряки не уточняют, где именно были сбиты вражеские дроны.

Атака на Украину

Россия несколько ночей подряд атакует Украину дронами-камикадзе. Эта ночь не стала исключением.

Как отметила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, оккупанты выпустили два десятка дронов. "Шахеды" летели в южные и центральные области Украины. Силы ПВО уничтожили более 20 дронов.

Однако в Винницкой области дрон попал в объект инфраструктуры. Информации о пострадавших нет.

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