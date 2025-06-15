В Одеській області мобілізували священника: в ТЦК та СП відреагували на скандал

Днями в Одеській області було мобілізовано священника УПЦ МП, інцидент набув гучного суспільного резонансу. В обласному ТЦК та СП детально описали ситуацію і визнали свої дії законними.

Військовослужбовці зазначили, що з глибокою повагою ставляться до ролі релігійних організацій у житті українського суспільства та підтримує їхню духовну місію, особливо в умовах воєнного стану.

Водночас у відомстві нагадали про неухильне верховенство права та принцип рівності всіх громадян перед Законом України.

Стосовно ситуації, що набула розголосу в соціальних мережах, у ТЦК та СП офіційно розповіли про ситуацію.

Що відбулося

10 червня 2025 року під час проведення спільних заходів оповіщення на блокпосту було перевірено військово-облікові документи у громадянина.

Під час перевірки було встановлено, що він не перебуває на військовому обліку. У повній відповідності до чинного законодавства, громадянину було запропоновано прослідувати до ТЦК та СП для уточнення даних, на що він надав добровільну згоду.

Після уточнення даних, громадянин пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), за висновком якої був визнаний придатним до військової служби. Жодних медичних протипоказань, які б унеможливлювали службу, виявлено не було.

"Враховуючи, що особа є священнослужителем, та з повагою до його сану, йому було запропоновано можливість проходження служби на посаді військового капелана в одному з підрозділів. Після відмови громадянина від цієї пропозиції, він, як і будь-який інший громадянин України, що визнаний придатним до служби, наразі перебуває на збірному пункті для прийняття подальшого рішення", - йдеться у повідомленні.

В Одеському обласному ТЦК та СП наголосили, що наявність духовного сану не є підставою для автоматичної відстрочки від призову.

Так уточнили, що відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", священнослужителі можуть бути заброньовані за своєю релігійною організацією, якщо вона включена до Переліку критично важливих установ.

На момент перевірки документи, що підтверджували б наявність у громадянина відстрочки чи офіційного бронювання, були відсутні, що також підтверджується даними АІКС "Оберіг".

У відомстві констатували поширення в публічному просторі емоційно забарвленої та однобічної інформації щодо цієї ситуації.

"Використання формулювань "затриманий", "утримується в казармах" та "чинять психологічний тиск" є викривленням фактів та юридичних статусів. Громадянин добровільно прибув до ТЦК, а збірний пункт є законним місцем перебування військовозобов'язаних після проходження ВЛК", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК та СП закликали представників релігійних організацій відповідально ставитися до своєчасного надання документів для бронювання своїх служителів згідно зі встановленою процедурою.

Кого мобілізували

Зазначимо, що йдеться про Клірика Одеської єпархії УПЦ МП, протоієрея та настоятеля Свято-Троїцького храму села Трояндове Олександра Московчука.

В Одеській єпархії УПЦ МП повідомили, що "попри вік та незадовільний стан здоров’я, а також канонічну неможливість брати зброю в руки, та неможливість мобілізувати за законом", священнослужителя примушували та примушують до підписання контракту на військову службу.

Йому начебто погрожують і чинять психологічний тиск, перевозять до різних відділень ТЦК і військові частини Одеської області й України.

У єпархії зазначили, що Московчук четверту добу перебуває у "казармах ТЦК". Священнику надається кваліфікована юридична допомога.