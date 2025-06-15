В Одесской области мобилизировали священника: в ТЦК и СП отреагировали на скандал

На днях в Одесской области был мобилизирован священник УПЦ МП, инцидент получил громкий общественный резонанс в сети. В областном ТЦК и СП подробно описали ситуацию и признали свои действия законными.

Военнослужащие отметили, что с глубоким уважением относятся к роли религиозных организаций в жизни украинского общества и поддерживают их духовную миссию, особенно в условиях военного положения.

В то же время, в ведомстве напомнили о неуклонном верховенстве права и принципе равенства всех граждан перед Законом Украины.

Касательно ситуации, получившей огласку в социальных сетях, в ТЦК и СП официально рассказали о ситуации.

Что произошло

10 июня 2025 года во время проведения совместных мероприятий оповещения на блокпосту были проверены военно-учетные документы у гражданина.

Во время проверки было установлено, что он не состоит на воинском учете. В полном соответствии с действующим законодательством, гражданину было предложено проследовать в ТЦК и СП для уточнения данных, на что он предоставил добровольное согласие.

После уточнения данных, гражданин прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), по заключению которой был признан годным к военной службе. Никаких медицинских противопоказаний, которые бы делали невозможным службу, обнаружено не было.

"Учитывая, что лицо является священнослужителем, и с уважением к его сану, ему была предложена возможность прохождения службы в должности военного капеллана в одном из подразделений. После отказа гражданина от этого предложения, он, как и любой другой гражданин Украины, который признан годным к службе, сейчас находится на сборном пункте для принятия дальнейшего решения", - говорится в сообщении.

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что наличие духовного сана не является основанием для автоматической отсрочки от призыва.

Так уточнили, что в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", священнослужители могут быть забронированы за своей религиозной организацией, если она включена в Перечень критически важных учреждений.

На момент проверки документы, подтверждающие наличие у гражданина отсрочки или официального бронирования, отсутствовали, что также подтверждается данными АИКС "Оберіг".

В ведомстве констатировали распространение в публичном пространстве эмоционально окрашенной и односторонней информации по этой ситуации.

"Использование формулировок "задержанный", "содержится в казармах" и "оказывают психологическое давление" является искажением фактов и юридических статусов. Гражданин добровольно прибыл в ТЦК, а сборный пункт является законным местом пребывания военнообязанных после прохождения ВВК", - говорится в сообщении.

В ТЦК и СП призвали представителей религиозных организаций ответственно относиться к своевременному предоставлению документов для бронирования своих служителей согласно установленной процедуре.

Кого мобилизировали

Отметим, что речь идет о клирике Одесской епархии УПЦ МП, протоиерее и настоятеле Свято-Троицкого храма села Трояндовое Александре Московчуке.

В Одесской епархии УПЦ МП сообщили, что "несмотря на возраст и неудовлетворительное состояние здоровья, а также каноническую невозможность брать оружие в руки, и невозможность мобилизировать по закону", священнослужителя принуждали и принуждают к подписанию контракта на военную службу.

Ему якобы угрожают и оказывают психологическое давление, перевозят в различные отделения ТЦК и воинские части Одесской области и Украины.

В епархии отметили, что Московчук четвертые сутки находится в "казармах ТЦК". Священнику оказывается квалифицированная юридическая помощь.