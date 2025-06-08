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Бойового медика нібито незаконно утримували в ТЦК: Лубінець відреагував

Неділя 08 червня 2025 16:04
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Бойового медика нібито незаконно утримували в ТЦК: Лубінець відреагував Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Вчора колишній бойовий медик Роман Замрій "Йода" заявив, що його нібито три дні незаконно утримували в ТЦК. Наразі вже подано звернення для з'ясування обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Омбудсмен зазначив, що його представниця в Чернівецькій області (де нібито був інцидент), вже звернулася до обласного ТЦК та СП з метою проведення ними службового розслідування. Також вона скерувала зверення до військової служби правопорядку, військової прокуратори та Національної поліції - для з'ясування всіх обставин.

Лубінець уточнив, що основою для цього стала публікація у соцмережах, де громадянин повідомив, що був затриманий на блокпосту.

"За його словами, в нього вилучили телефон без пояснень і можливості пред’явити документи. Людину нібито утримували в зачиненому приміщенні без доступу до води, їжі та зв’язку, документи не були належним чином розглянуті", - пише омбудсмен.

Також він додав, що у соцмережах є інформація щодо того, що інші громадяни в цьому ТЦК та СП - стикались з відмовами у переведенні, попри їхній досвід і бажання служити у визначених підрозділах.

"Окреме занепокоєння викликає інформація про утримання осіб без рішення суду, обмеження доступу до базових потреб та неможливість зв’язку з рідними! Якщо факти підтвердяться - вимагаю, аби були вжиті всі передбачені законом заходи реагування, для дотримання прав людини надалі", - наголосив Лубінець.

Резюмуючи він підкреслив, що в умовах воєнного стану мобілізаційні заходи мають здійснюватися з дотриманням норм законодавства.

Передісторія

Нагадаємо, вчора медик написав у соцмережах, що інцидент стався 4 червня, коли його зупинили на блокпосту біля міста Хотин у Чернівецькій області.

За версією Романа Замрія, представник ТЦК попросив підвезти його до військкомату, а по приїзду забрав у чоловіка телефон. Далі медика направили на проходження військово-лікарської комісії.

Медик повідомив, що після цих подій його "кинули в підвал", де він перебував разом з іншим чоловіком - майором авіації. Замрій пише, що чоловік просив ТЦК відправити його в авіаційну бригаду, але вони відмовили.

Сам Замрій говорив, що у нього є бронь, але йому нібито відповідали, що раз у нього немає телефону, значить і немає документів.

Через три дні обох чоловіків доправили до військової частини, але військові відмовилися їх брати.

Сьогодні в Чернівецькому ОТЦК відреагували на інцидент, стверджуючи, що медика зупинили на блокпосту для перевірки документів і нібито запросили уточнити військово-облікові дані. Також там спростовують, що чоловік був у підвалі, заявляючи, що він перебував у приміщенні взводу охорони ТЦК.

Детальніше ознайомитися з інцидентом - можна в матеріалі РБК-Україна.

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ТЦК Війна в Україні Дмитро Лубінець
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