В Одеській області люди у військовій формі затримали підлітка, ТЦК проводить перевірку

Люди у військовій формі незаконно затримали підлітка в Одеській області. ТЦК проводить перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК і СП у Facebook.
У суботу, 6 квітня, одеське видання "Бессарабії INFORM" повідомило, що в Ізмаїльському районі четверо чоловіків у військовій формі зеленого кольору затримали неповнолітнього хлопця.
Видання зазначає, що чоловіки були озброєні. Вони нібито заштовхали 14-річного хлопця в "бус" та поїхали. Коли чоловіки дізналися вік хлопця, то відпустили його на трасі.
Одеський обласний територіальний центр комплектування заявив, що проводиться перевірка у зв'язку зі звинуваченням співробітників ТЦК у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі.
"Всі обставини події ретельно вивчаються, командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Закарпатській області чоловік спробував вчинити самогубство на території ТЦК, ініціювали перевірку.
Крім того, спалахнув скандал за участі начальника ТЦК у Рівненській області. У мережі з'явилися кадри, зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.
А у Хмельницькій області група жінок напала на співробітників ТЦК і пошкодила авто.
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