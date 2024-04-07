В Одесской области люди в военной форме задержали подростка, ТЦК проводит проверку

Подробности скандала

В субботу, 6 апреля, одесское издание "Бессарабии INFORM" сообщило, что в Измаильском районе четверо мужчин в военной форме зеленого цвета задержали несовершеннолетнего парня.

Издание отмечает, что мужчины были вооружены. Они якобы затолкали 14-летнего парня в "бус" и уехали. Когда мужчины узнали возраст парня, то отпустили его на трассе.

Реакция ТЦК

Одесский областной территориальный центр комплектования заявил, что проводится проверка в связи с обвинением сотрудников ТЦК в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе.

"Все обстоятельства произошедшего тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР", - говорится в сообщении.