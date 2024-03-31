В Одеській області горів енергооб'єкт через падіння уламків дрона

Внаслідок російської атаки в Одеській області спалахнула пожежа на енергетичному об'єкті. Там упали уламки збитого "Шахеда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у у Telegram.
Як зазначаються військові, під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура та промислові об'єкти. Бойова робота на півдні України тривала близько двох годин. В Одеській області вдалося збити вісім дронів-камікадзе.
Через падіння уламків безпілотника в Одеській області горів енергооб'єкт. Внаслідок цього було знеструмлено кілька населених пунктів. Люди не постраждали, вогонь вже ліквідували.
Херсонську область вночі атакували дронами і ракетами, зокрема, балістичною та керованою авіаційною. Росіяни поцілили по законсервованому агропідприємству. Обійшлося без постраждалих.
У Києві та низці областей ще з вечора 30 березня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Вночі у столиці та більшості регіонів ще двічі лунали сирени.
Відомо, що ворожі ракети долетіли аж до заходу України.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що всього росіяни випустили вночі 14 крилатих ракет зі стратегічної авіації, балістичну ракету "Іскандер" та ще одну Х-59. Сили ППО збили дев'ять ракет типу Х-101/Х-555 та дев'ять "Шахедів".
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