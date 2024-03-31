В Одесской области горел энергообъект из-за падения обломков дрона

Как отмечаются военные, под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура и промышленные объекты. Боевая работа на юге Украины длилась около двух часов. В Одесской области удалось сбить восемь дронов-камикадзе.

Из-за падения обломков беспилотника в Одесской области горел энергообъект. В результате были обесточены несколько населенных пунктов. Люди не пострадали, огонь уже ликвидировали.

Херсонскую область ночью атаковали дронами и ракетами, в частности баллистической и управляемой авиационной. Россияне попали по законсервированному агропредприятию. Обошлось без пострадавших.