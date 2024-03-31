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В Одесской области горел энергообъект из-за падения обломков дрона

Фото: в Одесской области горел энергообъект 31 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В результате российской атаки в Одесской области вспыхнул пожар на энергетическом объекте. Там упали обломки сбитого "Шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечаются военные, под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура и промышленные объекты. Боевая работа на юге Украины длилась около двух часов. В Одесской области удалось сбить восемь дронов-камикадзе.

Из-за падения обломков беспилотника в Одесской области горел энергообъект. В результате были обесточены несколько населенных пунктов. Люди не пострадали, огонь уже ликвидировали.

Херсонскую область ночью атаковали дронами и ракетами, в частности баллистической и управляемой авиационной. Россияне попали по законсервированному агропредприятию. Обошлось без пострадавших.

 

Ночная атака

В Киеве и ряде областей с вечера 30 марта объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Ночью в столице и большинстве регионов еще дважды звучали сирены.

Известно, что вражеские ракеты долетели до запада Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что всего россияне выпустили ночью 14 крылатых ракет со стратегической авиации, баллистическую ракету "Искандер" и еще одну Х-59. Силы ПВО сбили девять ракет типа Х-101/Х-555 и девять "Шахедов".

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