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В Одеській області електромережі переведені у посилений режим

Фото: в Одеській області через негоду можливі екстренні відключення електроенергії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Негода може призвести до позапланових відключень електроенергії в Одеській області. Там також у посилений режим переведено аварійні бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДТЕК "Одеські електромережі".

Попередньо відомо, що в ніч на 17 січня в області очікується погіршення погодних умов.Можливі пориви вітру 15-20 м/с. У зв’язку з цим було оголошено перший рівень погодної небезпеки.

"Наші аварійні бригади переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати аварії. Енергетики також просять допомогти енергосистемі та не перевантажувати мережу під час різкого похолодання", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 14 січня, мешканці Одеси почули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги у всій області.

Українським військовим вдалось збити мінімум 10 ракет, які росіяни запустили по території України у суботу, 14 січня.

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ОдесаЕлектроенергія