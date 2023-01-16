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В Одесской области электросети переведены в усиленный режим

Фото: в Одесской области из-за непогоды возможны экстренные отключения электроэнергии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Ненастье может привести к внеплановым отключениям электроэнергии в Одесской области. Там также в усиленный режим переведены аварийные бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ДТЭК "Одесские электросети".

Предварительно известно, что в ночь на 17 января в области ожидается ухудшение погодных условий. Возможны порывы ветра 15-20 м/с. В этой связи был объявлен первый уровень погодной опасности.

"Наши аварийные бригады переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы вовремя устранять аварии. Энергетики также просят помочь энергосистеме и не перегружать сеть во время резкого похолодания", - говорится в сообщении.

Напомним, что 14 января, жители Одессы услышали взрыв . Он раздался во время воздушной тревоги по всей области.

Украинским военным удалось сбить минимум 10 ракет, которые россияне запустили по территории Украины в субботу, 14 января.

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