В Одесской области электросети переведены в усиленный режим

Ненастье может привести к внеплановым отключениям электроэнергии в Одесской области. Там также в усиленный режим переведены аварийные бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ДТЭК "Одесские электросети".

Предварительно известно, что в ночь на 17 января в области ожидается ухудшение погодных условий. Возможны порывы ветра 15-20 м/с. В этой связи был объявлен первый уровень погодной опасности.

"Наши аварийные бригады переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы вовремя устранять аварии. Энергетики также просят помочь энергосистеме и не перегружать сеть во время резкого похолодания", - говорится в сообщении.