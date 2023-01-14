В Одесі пролунав вибух
Сьогодні, 14 січня, мешканці Одеси почули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги у всій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць інциденту.
Водночас ракетний удар підтвердили в Одеській райдержадміністрації.
"Вже є пуски ракет з повітря та моря, просимо Вас залишатися в укриттях, бути на зв'язку з близькими, не коментувати можливі влучання в соцмережах, щоб не надавати ворогові інформацію про ефективність скоєних ним атак. Зараз працює ППО над територією Одеського району", - сказано у повідомленні.
Мешканцям міста необхідно залишатися в укриттях.
Нагадаємо, сьогодні вдень в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.
Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що над Україною зафіксували ворожі ракети.
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