В Одеській області через атаку дронів пів міста залишилось без світла

"В Одеській області через дроновий удар пошкоджені лінії електропередачі, частина споживачів у місті Кілія - без світла. Працюють ремонтні бригади", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Донецькій області через ворожі обстріли вимикалася повітряна лінія електропередачі 35 Кв та підстанція 35 кВ, що призвело до знеструмлення 4 тис. абонентів у 9 населених пунктах.

"Частково абонентів заживлено", - додали у зведенні.

Також залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади наразі працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Обстріл Одеської області 6 вересня

Російські війська атакували "Шахедами" Одеську область сьогодні вночі, 6 вересня. Зокрема, під удар потрапив Ізмаїльський район. Через атаку загинув співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення, він помер у лікарні.

Крім того, вночі РФ намагалася атакувати Київ, але всі цілі були збиті при підльоті до столиці. Зокрема, ППО збила 23 ворожі цілі. Усього ворог запустив 33 ракет і дронів. Детальніше про нічну атаку по Україні - у матеріалі РБК-Україна.