В Одесской области из-за атаки дронов полгорода осталось без света

"В Одесской области из-за дронового удара повреждены линии электропередачи, часть потребителей в городе Килия - без света. Работают ремонтные бригады", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой области из-за вражеских обстрелов выключалась воздушная линия электропередачи 35 Кв и подстанция 35 кВ, что привело к обесточению 4 тыс. абонентов в 9 населенных пунктах.

"Частично абоненты заживлены", - добавили в сводке.

Также остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Ремонтные бригады сейчас работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Обстрел Одесской области 6 сентября

Российские войска атаковали "Шахедами" Одесскую область сегодня ночью, 6 сентября. В частности, под удар попал Измаильский район. Из-за атаки погиб сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, он скончался в больнице.

Кроме того, ночью РФ пыталась атаковать Киев, но все цели были сбиты на подлете к столице. В частности, ПВО сбила 23 вражеских цели. Всего враг запустил 33 ракет и дронов. Подробнее о ночной атаке по Украине - в материале РБК-Украина.