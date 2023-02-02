На Одеській митниці знайшли сотні прихованих від розмитнення контейнерів

На Одеській митниці триває "ревізія" прихованих від розмитнення контейнерів. На цей раз співробітники ДБР виявило ще майже 250 таких контейнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

"Цього разу на території терміналу було виявлено 247 таких контейнерів. Наразі розпочався огляд терміналу та вмісту контейнерів. Про результати цієї роботи будемо повідомляти додатково", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.

Додамо, що 18 жовтня ДБР виявили на Одеській митниці 133 контейнери з товарами, термін розмитнення яких сплив. Під час обшуків на території контейнерних терміналів, слідчі знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування. Вартість товару складала щонайменше 1,5 млрд гривень.