На Одесской таможне нашли сотни скрытых от растаможки контейнеров

На Одесской таможне продолжается "ревизия" скрытых от растаможки контейнеров. На этот раз сотрудники ГБР обнаружили еще почти 250 таких контейнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В этот раз на территории терминала было обнаружено 247 таких контейнеров. В настоящее время начался обзор терминала и содержимого контейнеров. О результатах этой работы будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская областная прокуратура.
Добавим, что 18 октября ГБР обнаружили на Одесской таможне 133 контейнера с товарами, срок растаможивания которых истек. Во время обысков на территории контейнерных терминалов следователи нашли вертолет, элитные автомобили, технику, огромные партии обуви, в том числе брендовой, строительные материалы и оборудование. Стоимость товара составляла не менее 1,5 млрд гривен.
Отметим, что сегодня следователи ГБР приходили с обысками в Одесскую ОВА.
Кроме того, вчера Кабмин уволил руководство Государственной таможенной службы.
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