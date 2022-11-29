З одеських портів вийшли три судна із агропродукцією для Азії та Європи

З одеських портів вийшли три судна з українською агропродукцією для Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Міністерства інфраструктури України.

"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 504 судна, які експортували 12,27 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - йдеться у повідомленні міністерства.

Водночас по "зерновому коридору" рухаються три судна під завантаження 85,5 тисячі тонн агропродукції.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою перебувають 23 судна. На них завантажують 856 тис. тонн продовольства.

Як повідомляє відомство, три судна, які вийшли з портів сьогодні, 29 листопада, завантажені 61 тисячею тонн агропродукції.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що угода щодо експорту українського продовольства має бути подовжена безстроково. Україна пропонує розширити ініціативу на порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області.

При цьому Росія розуміє значення України як гаранта світової продовольчої безпеки та штучно намагається створити голод у низці країн шляхом блокування українського зернового експорту.

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