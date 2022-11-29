Из одесских портов вышли три судна с агропродукцией для Азии и Европы

Как сообщает ведомство, три судна, вышедшие из портов сегодня, 29 ноября, загружены 61 тысячей тонн агропродукции.

В портах Большой Одессы под обработкой находятся 23 судна. На них загружают 856 тысяч тонн продовольствия.

В то же время по "зерновому коридору" двигаются три судна под загрузку 85,5 тысяч тонн агропродукции.

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 504 судна, которые экспортировали 12,27 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - говорится в сообщении министерства.