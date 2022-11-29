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З одеських портів вийшли три судна із агропродукцією для Азії та Європи

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 22:09
З одеських портів вийшли три судна із агропродукцією для Азії та Європи Фото: по "зерновому коридору" йдуть три судна, навантажені українським продовольством (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

З одеських портів вийшли три судна з українською агропродукцією для Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства інфраструктури України.

Як повідомляє відомство, три судна, які вийшли з портів сьогодні, 29 листопада, завантажені 61 тисячею тонн агропродукції.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою перебувають 23 судна. На них завантажують 856 тис. тонн продовольства.

Водночас по "зерновому коридору" рухаються три судна під завантаження 85,5 тисячі тонн агропродукції.

"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 504 судна, які експортували 12,27 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - йдеться у повідомленні міністерства.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що угода щодо експорту українського продовольства має бути подовжена безстроково. Україна пропонує розширити ініціативу на порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області.

При цьому Росія розуміє значення України як гаранта світової продовольчої безпеки та штучно намагається створити голод у низці країн шляхом блокування українського зернового експорту.

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