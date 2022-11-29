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Из одесских портов вышли три судна с агропродукцией для Азии и Европы

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Украина, Вторник 29 ноября 2022 22:09
Из одесских портов вышли три судна с агропродукцией для Азии и Европы Фото: по "зерновому коридору" идут три судна, груженные украинским продовольствием (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Из одесских портов вышли три судна с украинской агропродукцией для Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщает ведомство, три судна, вышедшие из портов сегодня, 29 ноября, загружены 61 тысячей тонн агропродукции.

В портах Большой Одессы под обработкой находятся 23 судна. На них загружают 856 тысяч тонн продовольствия.

В то же время по "зерновому коридору" двигаются три судна под загрузку 85,5 тысяч тонн агропродукции.

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 504 судна, которые экспортировали 12,27 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - говорится в сообщении министерства.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение по экспорту украинского продовольствия должно быть продлено бессрочно. Украина предлагает расширить инициативу на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

Россия понимает значение Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности и искусственно пытается создать голод в ряде стран путем блокирования украинского зернового экспорта.

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